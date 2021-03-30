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Общество30 марта 2021 23:24

Аналитик рассказала, каким банкам не стоит доверять свои деньги

Эксперт назвала несколько признаков, которые могут выдать ненадежный банк
Галина СИМОНОВА
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Аналитик рассказала, как отличить надежный банк от ненадежного.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалист информационно-аналитического центра Анна Бодрова рассказала, как отличить надежный банк от ненадежного, и на что нужно обращать внимание, чтобы не лишиться своих сбережений.

— Прежде чем принести свои деньги, нужно проанализировать, все ли в порядке с банковской структурой. Для тех, кто готов потратить время на изучение репутации банка, пригодится сайт Центрального Банка, — рассказала эксперт изданию NEWS.ru.

Анна Бодрова отмечает, что подозрения у людей должны вызывать, в первую очередь, очень яркая реклама и слишком привлекательные условия по вкладу. Выдать ненадежный банк может также более высокая, чем у конкурентов, ставка по депозитам.

Обратить внимания стоит также на то, как часто бренд банка упоминается в новостном потоке в каких-либо разбирательствах с глобальными претензиями.

Не стоит доверять свои деньги также банками, которые не исполняют предписания Центробанка, имеют приостановленную лицензию или резко начинают сокращать свою филиальную сеть.

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