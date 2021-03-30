В Новосибирске надуют гигантский неоновый пузырь

Шоу пройдет 3 и 4 апреля. Фото: испанское шоу мыльных пузырей «КЛИНК!».

Уже в эти выходные новосибирские зрители смогут побывать на испанском шоу мыльных пузырей «КЛИНК!». Специально для сибиряков артисты приготовили необычный номер:

- Гигантскими мыльными пузырями никого не удивишь – их любой аниматор сможет сделать. Но мы на сцене надуем гигантский неоновый пузырь – такого трюка в нашей программе раньше не было, - рассказал КП-Новосибирск Виктор Артамонов, ведущий актер шоу.

Паровоз проедет сквозь мыльный пузырь. Фото: испанское шоу мыльных пузырей «КЛИНК!».

Будет во время представления и еще один эффектный момент: игрушечный паровоз проедет прямо внутри мыльного пузыря. Как удалось сделать «надувной реквизит» таким прочным, артисты держат в секрете.

- Конечно, мы используем совсем не тот состав, что продается в магазинах: есть свой особый «рецепт», - немного приоткрывает завесу тайны Виктор. – Учились мы всему в Испании, у основателя этого жанра - Пепа Боу.

Выступления пройдут в ДК «Прогресс»: 3 апреля - в 15.00, 4 апреля – в 12.00 и 15.00. Цена билетов – от 600 до 1400 рублей.

Зрителей ждет много трюков. Фото: испанское шоу мыльных пузырей «КЛИНК!».

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