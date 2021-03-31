Погода в Новосибирске на 31 марта 2021 года: что обещают синоптики

В городе будет прохладно и ветрено. Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Новосибирске на 31 марта 2021 года будет прохладной и пасмурной. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцетра.

— 30 марта днем температура воздуха достигнет -2...-4 градусов, а ближе к вечеру опустится до -8...-10 градусов. Ветер будет дуть западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. На дорогах ожидается гололед, — говорят метеорологи.

Судя по сайту «Яндекс. Погода» в течение дня будет идти снег. Днем температура воздуха составит -3...-6 градусов, а к вечеру поднимется до -4 градусов. Ветер будет дуть юго-западный с порывами от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление будет 758-759 миллиметров ртутного столба.

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