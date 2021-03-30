В Новосибирской области женщина погибла, упав со снегохода

Врачам не удалось спасти женщину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

52-летняя сибирячка погибла, катаясь на снегоходе. ЧП произошло на одной из баз отдыха в Новосибирской области на берегу Обского водохранилища.

— Женщина была на турбазе вместе с мужем. Врачи констатировали у женщины тупую травму головы и еще множество повреждений не совместимых с жизнью, — сообщает КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В середине марта 10-летний мальчик попал в больницу после катания на сноуборде. Ребенок отдыхал в горнолыжном комплексе в Академгородке. Он ехал со склона и врезался в дерево. Мальчик сильно ударился головой и его забрали в больницу.

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