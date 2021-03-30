Пробки в Новосибирске на вечер 30 марта 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки в Новосибирске на вечер 30 марта 2021 года затронули оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 30 марта 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов.
На правом берегу движение сильнее всего затруднено на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Добролюбова, Хитровская, Декабристов, Днепрогэсовская, Ипподромская, Военная, Кошурникова, Красный проспект, Пролетарская и Богдана Хмельницкого.
Общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Ватутина, проезд Энергетиков, Станционная, Порт-Артурская, Невельская, Дюканова, Забалуева, Широкая, Хилокская и Петухова.
Движение также затруднено на Димитровском мосту в сторону левого берега и на Октябрьском мосту в обе стороны. На Бугринском мосту движение свободное.
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