«Выпрыгнул в окно и ударил ножом»: сибиряк пойдет под суд за убийство бывшего мужа своей возлюбленной

Житель Карасукского района Новосибирской области пойдет под суд за убийство бывшего мужа своей возлюбленной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Карасукского района Новосибирской области пойдет под суд за убийство бывшего мужа своей возлюбленной. В отношении 32-летнего сибиряка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

— По данным следствия, вечером 15 января 2021 года, потерпевший, будучи выпившим, пришел к квартире дома, где жила его бывшая жена вместе с их совместными несовершеннолетними детьми и своим новым молодым человеком, — пояснили в областном Следственном комитете. — Мужчины начали ссориться через запертую дверь. Незваный гость, поняв, что дверь ему открывать никто не собирается, вышел из подъезда и с улицы стал стучать в окно. После того, как хозяин квартиры открыл окно, конфликт продолжился, последний взял на кухне нож, выпрыгнул на улицу и нанес бывшему супругу своей сожительницы один удар в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Следователи собрали достаточно доказательств и сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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