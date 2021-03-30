Андрей Травников: «Проект «Школа 21» позволит обеспечить экономику нашего региона профессиональными IT-кадрами»

В Новосибирской области на базе 2ГИС стартовал уникальный образовательный проект Сбербанка «Школа 21». Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области на базе 2ГИС стартовал уникальный образовательный проект Сбербанка «Школа 21». Занятия в рамках этой программы стартую летом 2021 года. Во время презентации проекта его значение для экономики оценил Губернатор Андрей Травников.

Занятия в рамках этой программы стартую летом 2021 года. Фото: Правительство Новосибирской области

— Еще в 2018 году мы отмечали, что IT-отрасль Новосибирской области бурно растет. Так же, как и спрос на IT-специалистов. Сегодня можно констатировать: это не просто перспективная сфера развития, это сфера абсолютно состоявшаяся, она вносит существенный вклад в валовый региональный продукт, в экономику Новосибирской области. Этот растущий сектор ставит задачи по подготовке кадров перед всеми — представителями отрасли, властями, учебными заведениями. Спрос очень большой и мы приветствуем, что такой нестандартный образовательный проект от Сбербанка — «Школа 21» реализуется в Новосибирской области, — отметил Андрей Травников. — Сегодня цифровая трансформация для нас сверх актуальна, она пронизывает все сферы жизни, IT-специалисты требуются везде: начиная от профильного министерства цифрового развития до сферы культуры и искусства. Поэтому Правительство региона будет всячески поддерживать реализацию этого проекта. Желаю «Школе 21» от Сбера в Новосибирске быстрого старта и успеха.

Кампус школы займет три этажа — 2200 квадратных метров — в здании головного офиса 2ГИС. Фото: Правительство Новосибирской области

«Школа 21» — это проект, который позволяет обучать профессионалов мирового уровня по уникальной методике — без расписания и учителей. IT-специалистов будут готовить на площадке, созданной на базе компании 2ГИС. Кампус школы займет три этажа — 2200 квадратных метров — в здании головного офиса 2ГИС. По словам директора «Школы 21» в Новосибирске Ивана Чубченко, обучение там будет бесплатным, а поступление — на конкурсной основе. Осваивать участники будут более 60 различных специальностей.

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