Новые парки в Новосибирской области оснастят круглосуточным видеонаблюдением

Круглосуточное видеонаблюдение появится в скверах и парках НСО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Системы круглосуточного видеонаблюдения появятся во всех новых парках и скверах Новосибирской области. Они позволят повысить безопасность сибиряков. Об этом сообщили в правительстве региона.

Известно, что оснащение камерами ведется по инициативе регионального МинЖКХ. Так, в 2019 и 2020 годах видеонаблюдение появилось на Монументе славы и в Затулинском дисперсном парке Новосибирска, на пляжной зоне озера в Тогучине, на новой пешеходной зоне в рабочем поселке Кольцово, на Аллее славы в селе Прокудское и парке Победы в рабочем поселке Чик. Всего на этих объектах разместили 174 камеры видеонаблюдения.

— Эта практика себя хорошо зарекомендовала как инструмент круглосуточного контроля за состоянием благоустроенных территорий, поэтому мы планируем ее расширить. На общественных пространствах 2022 года, которые вынесены на голосование на единой федеральной интернет-платформе, также будет рекомендовано разместить камеры видеонаблюдения, — отметил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

По его словам, данные с камер будут поступать и в полицию. Так, при необходимости у правоохранителей будет запись, которая позволит установить обстоятельства происшествия. Кроме того, круглосуточное видеонаблюдение сократит число правонарушений в местах отдыха сибиряков.

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