Психологи помогут новосибирским подросткам в режиме 24/7

Фото: Компания «МТС».

Об этом сообщил в соцсетях директор МТС Александр Соловенчук.

Психологи помогут ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации. На линию по номеру +7 (800) 250-04-07 могут обратиться подростки и молодые люди от 12 до 23 лет с любым вопросом или за помощью: трудности социальной адаптации, непонимание или конфликт в семье, чувство одиночества и другими проблемами.

Сейчас на звонки подростков в формате 24/7 отвечают от трех до четырех операторов – это психологи и опытные социальные педагоги центра помощи подросткам, которые уже не первый год работают с детьми. Горячая линия в центре «Тут поймут» работает в тестовом режиме уже месяц, за это время операторы «наговорили» с подростками в общей сложности более 1000 минут – об отношениях с родителями, буллинге в школе, «амурных» делах.

- Все звонки на горячую линию «Тут поймут» с новосибирских городских телефонов бесплатны. Разговоры «по душам» и любая помощь в непростой период взросления становятся важной, а для некоторых единственной психологической поддержкой, - написал Александр Соловенчук..

- В кризисные периоды жизни любой человек нуждается в психологической поддержке чаще, чем обычно. Нашу горячую линию мы называем «Всехподдержка», перед тем как запустить ее, мы обзвонили все доступные линии, и почти никуда не смогли дозвониться. Поэтому для нас очень важно было сделать доступный ресурс, способный найти адекватные способы справиться с проблемами, которые возникают у ребят в подростковом возрасте. Ведь сегодня особенно ценно знать, что ты не один, и что есть место, куда можно обратиться за помощью в сложный момент жизни или в ситуации непростого выбора. Для этого и работает горячая линия нашего центра, – отмечает Максим Носковец, директор центра помощи подросткам «Тут поймут».

Первый в Новосибирской области специализированный центр для молодых людей от 12 до 23 лет «Тут поймут» открыт в Новосибирске по инициативе детского благотворительного фонда «Солнечный город» в рамках программы «Защитники детства». Проект реализуется совместно с Министерством труда и социального развития Новосибирской области. Вся помощь в центре - бесплатная и анонимная. В центре «Тут поймут» проводят психологические консультации для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовывают досуг вне школы, курируют подростков из групп риска и тех, кто приехал в Новосибирск учиться из области.