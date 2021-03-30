Полицейские показали видео, как поймали наркокурьера на трассе под Новосибирском

Полицейские задержали под Новосибирском наркокурьера. Фото: ГУ МВД по НСО.

На трассе «Иртыш» в Новосибирской области полицейские задержали 31-летнего жителя Тюмени, который пытался вывезти из региона крупную партию наркотиков. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

— В ходе досмотра автомобиля, в котором фигурант находился в качестве пассажира, полицейские обнаружили и изъяли синтетические наркотики массой около 1,5 килограммов. После этого в квартире злоумышленника, которая находится в Тюмени, полицейские нашли еще примерно 1,2 килограмма гашиша и синтетических наркотиков массой около 245 грамм, — уточнили в ведомстве.

В общей сложности полицейские изъяли у злоумышленника примерно 3 килограмма запрещенных веществ. Выяснилось, он забирал наркотики в разных городов России, а в своей тюменской квартире фасовал их на мелкие партии. После чего мужчина делал из них закладки для распространения в Тюменской области.

В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент наркоторговцу уже предъявили обвинение и заключили его под стражу.

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