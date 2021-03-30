В Новосибирске покупатель устроил скандал из-за медицинской маски

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

26 марта в 15.53 в супермаркете на улице Комсомольской покупателю без защитной медицинской маски было отказано в обслуживании. Мужчина не нашел ничего лучше, чем устроить скандал, оспаривая правомерность отказа до тех пор, пока администратором не была нажата тревожная кнопка. Узнав, что сейчас приедет группа быстрого реагирования, нарушитель масочного режима быстро успокоился и ушел.

26 марта в 18.28 в рабочем офисе на улице Советской клиентка крайне агрессивно предъявляла претензии к качеству обслуживания интернет-провайдера. Испуганные менеджеры нажали кнопку тревожной сигнализации, и, когда на объект прибыла группа быстрого реагирования, ситуация благополучно разрешилась к удовольствию обеих сторон.

26 марта в 21.06 на улице Ленина конфликт по поводу качества обслуживания возник между постояльцем гостиницы и обслуживающим персоналом ресторана. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР помогли конфликтующим сторонам разобраться в споре и не допустили перехода противостояния в горячую фазу. Удовлетворенный достигнутым результатом клиент покинул ресторан.

27 марта в 1.19 в сауну на улице Добролюбова администратор вызвала ГБР, так как двое пьяных посетителей не хотели уходить и требовали продлить им время отдыха. «Гвардейцы», прибывшие по тревоге, объяснили мужчинам, что сауна уже забронирована другими желающими попариться.

28 марта в 16.15 кнопка тревожной сигнализации была нажата в салоне сотовой связи на площади К. Маркса - шумная толпа цыган мешала продавцам работать. Бойцы ГБР, прибывшие на вызов, выпроводили нарушителей порядка на улицу. В этот же день в 23.26 бойцы ГБР ГВАРДИИ вывели на улицу еще одну шумную компанию несовершеннолетних подростков, которые мешали работать продавцам магазина на Октябрьской магистрали.