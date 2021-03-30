«Даже ванночку ей делали»: беременную змею, внутри которой застряли яйца, спасли ветеринары

Ветеринары прооперировали беременную змею. Фото: vetinterra
К новосибирским ветеринарам обратились владельцы змеи — маисового полоза. Она никак не могла родить. Осмотрев змею, ветеринары приняли решение, что ее надо оперировать.
— Дома самостоятельно применялся массаж в теплой ванночке, яйца удалось опустить на незначительное расстояние. Удаление матки и яйцевода быстрее и безопаснее для животного, чем извлечение яиц естественным путем через тонкостенные и легкорвущиеся яйцевод и матку, — рассказали в клинике.
После процедуры змее наложили шов. Для ее полного восстановления потребуется около 6 недель.
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