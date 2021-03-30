«Это перышко или крыло?»: сибирячку удивило необычное облако

сибирячка сфотографировала уникальное облако. Фото: Наталья Онишкова/Инстаграм.

Жительница Новосибирска увидела в небе необычное явление — огромное облако причудливой формы. Заметить его сибирячке удалось в селе Барлак Мошковского района области. Она сфотографировала чудо природы и поделилась снимком в своем Инстаграм.

— Как вам кажется, это перышко или крыло? Невероятно красиво! - поделилась впечатлениями сибирячка.

Необычная форма облака вызывает много ассоциаций. Помимо крыла и воздушного перышка, в нем можно разглядеть и огромный надвигающийся смерч.

Как рассказала КП — Новосибирск автор снимка, в деревне, вдали от городской суеты, проще заметить прекрасное. Здесь есть возможность остановиться и разглядеть чудеса природы, которые, оказывается, рядом с нами.

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