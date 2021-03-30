«Отрезал ему кисть руки»: сибиряк жестоко расправился с другом, который его разозлил

С мужчиной жестоко расправился друг, пригласивший его в гости. Фото: соцсети

В Бердске, что под Новосибирском, произошло жуткое убийство. Сибиряк убил 46-летнего друга, который пришел к нему в гости. Сначала мужчины выпивали, а потом внезапно поссорились. Хозяин дома схватился за нож. Он несколько раз ударил друга в шею и грудь, отрезал ему кисть руки.

— Это произошло поздно вечером 26 марта в доме на улице Островского. От полученных травм мужчина скончался на месте, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сибиряка задержали на месте преступления. Свою вину он отрицать не стал.

Известно, что оба мужчины ранее были судимы. Убитого привлекала к уголовной ответственности за неуплату алиментов ребенку, а его друга судили за кражу, незаконное изготовление оружия и неправомерное завладение автомобилем.

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