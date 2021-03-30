Новосибирец на глазах у продавца украл два телефона и смарт-часы: это попало на видео

Новосибирец ограбил салон связи. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске в салоне связи, расположенном на Проспекте Дзержинского, произошло ограбление. Там, вечером 24 марта, неизвестный похитил несколько гаджетов: 2 телефона и электронные наручные часы, после чего скрылся. Грабителя сняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах записи видно, как мужчина в медицинской маске внимательно осматривал два мобильных телефона. Продавец, словно что-то подозревая, забрал у него один смартфон, но злоумышленник выдернул его из рук сотрудника, прихватил электронные часы и покинул магазин. Продавец пытался догнать грабителя, но ему этого не удалось.

— По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские устанавливают личность злоумышленника, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские просят всех, кому что-то известно о местонахождении подозреваемого, сообщить об этом по телефонам: (383) 232-14-14,232-15-07, 8-913-775-82-02. Анонимность гарантирована.

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