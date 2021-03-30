«На лобовом стекле остались вмятины»: сибирячка разбила голову в ДТП с кроссовером

Девушка разбила голову в ДТП в Новосибирске. Фото: "АСТ - 54".

В Новосибирске на перекрестке улиц Фрунзе и Кошурникова произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два автомобиля: седан Toyota Sprinter и кроссовер Lexus RX. Это произошло вечером 29 марта. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места происшествия.

— Водитель седана Toyota Sprinter поворачивал с улицы Красина на Кошурникова и не пропустил кроссовер Lexus RX. На лобовом стекле седана остались две вмятины, которые обычно остаются в результате удара об него головами непристегнутых ремнями безопасности людей, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

По информации автора сообщения, в ДТП пострадали пассажиры «Тойоты»: они ударились головой о лобовое стекло. При этом подушки безопасности, которые сработали от удара в кроссовере «Лексус», спасли водителя от травм.

Как уточнила КП — Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова, пассажирка Toyota Sprinter в результате ДТП получила открытую рану волосистой части головы. Пострадавшую доставили в Городскую больницу.

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