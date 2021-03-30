Новосибирцы за пару часов собрали больше 100 тысяч рублей для бездомных собак

Новосибирцы собрали больше ста тысяч рублей для приюта, в котором живут бездомные собаки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Академгородке для новосибирцев прошла фотосессия с животными. Ее организовали волонтеры приюта для собак. Деньги за снимки пойдут на помощь животным. Снимок с собакой стоил 100 рублей. За несколько часов волонтерам удалось собрать почти 126 447 тысяч рублей, сообщает издание «Навигатор».

— Это просто бомба, ребята! Спасибо всем, кто принимал участие! — сообщили организаторы акции.

Фотосессия с собаками — традиционное мероприятие. Вот только в этот раз участники акции могли купить для своих питомцев диванчики. Это ручная работа семьи Нелли и Владимира Владимировых. За время фотосессии было продано 11 диванчиков, а все средства от продажи — 11 тысяч рублей — пошли в копилку приюта. Еще 5 тысяч было получено от продажи эксклюзивных масок, сшитых Ириной Семидоцких.

Сейчас в приюте находятся 250 животных.

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