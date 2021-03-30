Под Новосибирском автомобиль с тремя детьми врезался в фуру

Под Новосибирском произошла жуткая авария. Фото: ГИБДД по НСО

На трассе под Новосибирском, в Татарском районе, произошла жуткая авария. Автомобиль «Nissan Tiida» врезался в фуру. Водитель иномарки, 37-летняя женщина, скончалась по дороге в больницу. В ДТП пострадали четверо пассажиров легковушки, в том числе трое детей: 13, 11 и 3 лет. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Авария произошла 29 марта около 19.00 на 952 километре автодороги «Иртыш» . Иномарка ехала со стороны Новосибирска в сторону Омска. Легковушка выехала на полосу встречного движения, где в это время двигался грузовик, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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