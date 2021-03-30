«У него в вене торчит игла»: новосибирцы сняли на видео, как наркоман принял дозу в туалете торгового центра

Новосибирцы сняли на видео наркомана, который принял дозу в туалете ТЦ. Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска стал свидетелем неприятного инцидента. В туалете торгового центра, расположенного на улице Карла Маркса, он застал наркомана, который только что принял дозу. Новосибирец снял посетителя на видео и попытался прогнать его.

— У него игла из вены торчит. Иди отсюда, слышишь? Вылетай отсюда! — говорит на видео возмущенный сибиряк.

На кадрах записи видно, что из вены мужчины на самом деле торчал шприц. Он был в неадекватном состоянии и почти не реагировал на замечания.

Отметим, употребление наркотиков в общественных местах запрещено законом. Согласно статье 20.20 КоАП РФ, подобное карается штрафом в размере до пяти тысяч рублей или административным арестом сроком до пятнадцати суток.

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