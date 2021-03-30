Пробки в Новосибирске на утро 30 марта 2021 года: трудно проехать по улице Большевистской

Новосибирск встал в 8-балльной пробке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 30 марта 2021 года: многокилометровый затор образовался на улице Большевистской. Там столкнулись два грузовика и не работает светофор. Проезд затруднен от Бугринского моста до «Речного вокзала». Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, затор образовался на Гусинобродском шоссе и улице Доватора. В пробке водители стоят на улице Татьяны Снежиной. Автомобилисты жалуются на многочисленные ямы на дорогах.

Также проезд затруднен на улицах Выборная и Кирова.

На левом берегу пробка образовалась на Советском шоссе. Из-за аварии стоят автомобилисты на площади Кирова. Там легковушка столкнулась с трамваем.

В целом по городу уровень пробок достиг 8 баллов.

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