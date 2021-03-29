Под Новосибирском «Ниссан» врезался в грузовик: погибла женщина

На трассе в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Вечером 29 марта на трассе в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. В Черепановском районе столкнулись иномарка и грузовик: погибла женщина, которая была за рулем «Ниссана».

— Сегодня, около половины восьмого вечера, на 135 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» женщина-водитель автомобиля Ниссан Куб, следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Мерседес Акрос», который двигался во встречном направлении, — пояснил КП-Новосибирск начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В результате ДТП погибла 45-летняя водитель Ниссана. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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