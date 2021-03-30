Погода в Новосибирске на 30 марта 2021 года: в город возвращается зима

Весь день будет идти снег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 30 марта 2021 года обещает быть холодной и снежной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— 30 марта ночью ожидается снег. Ветер будет дуть западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -4...-6 градусов, а днем поднимется до 0...-2, — обещают метеорологи.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» весь день будет идти снег. Столбики термометров днем покажут -1...-3, а к вечеру опустятся до -7 градусов. Атмосферное давление составит 749-758 миллиметров ртутного столба.

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