Новосибирец метал ножи в прохожих из окна дома

В Новосибирске неизвестный бросал ножи из окна дома прямо на прохожих. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске неизвестный бросал ножи из окна дома прямо на прохожих. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы, опубликовав ролик с места происшествия.

— На улице Забалуева, 90, неизвестный бросает ножи из дома на прохожих, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где было выложено видео. — На месте работают сотрудники полиции.

На кадрах ролика виден один из ножей, лежащий рядом с полицейским автомобилем.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали произошедший инцидент. Найти метателя ножей пока не удалось:

— Сегодня в 16:49 в полицию поступило сообщение от жителя Ленинского района, что из окна дома №90 по улице Забалуева выпали 3 ножа. Указать конкретное окно заявитель не смог. Прибывший на место экипаж ППС осуществил поквартирный обход подъезда дома с 1 по 17 этаж. Посторонних лиц в подъезде обнаружено не было. Жалоб от жителей дома не поступило, — пояснили в полиции. — Ножи были изъяты. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также владелец кухонной утвари.

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