Новосибирские таможенники нашли в багаже самолета «Бишкек-Новосибирск» 25 тысяч упаковок нелегальных сигарет

Те самые сигареты. Фото: Сибирское таможенное управление.

Новосибирские таможенники нашли 25 тысяч пачек нелегальных сигарет во время досмотра багажа, доставленного авиарейсом «Бишкек-Новосибирск».

- Недобросовестные предприниматели хотели сэкономить более миллиона рублей на налоговых платежах. В авианакладных было указано, что в самолете находятся товары народного потребления, - пояснили в Сибирском таможенном управлении. - На сами сигареты были нанесены акцизные марки Кыргызской Республики, а также имелась маркировка: «для продажи в Кыргызской Республике».

А вот никаких российских акцизных марок на сигаретах не было. Правоохранители проводят проверку, предпринимателям грозит наказание по ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

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