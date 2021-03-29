В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больницу попала школьница

В Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Сегодня, 29 марта, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. В ДТП пострадала школьница, ее доставили в больницу.

— Около одиннадцати часов дня, 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни» ехал по улице Титова со стороны улицы Троллейная в направлении улицы Связистов. Около дома №93 по улице Титова он столкнулся с автомобилем «Тойота Платц», за рулем которого был 39-летний водитель, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадала школьница, ее доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП пострадала пассажирка «Тойоты» — 10-летняя девочка, которая находилась на заднем сидении автомобиля пристегнутая ремнем безопасности. Ребенка доставили в больницу с ушибами. На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.