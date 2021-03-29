Пробки в Новосибирске на вечер 29 марта 2021 года: на дорогах много аварий

Весь день на улице идет снег.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пробки в Новосибирске на вечер 29 марта 2021 года сковали город. Водители во всем винят снег, который идет в течение всего дня. Судя по карте «2ГИС» из-за непогоды на дорогах множество аварий. Пробки уже достигли 6 баллов.
— Невозможно проехать по улице Фабричная, начиная от Димитровского моста до самой станции метро «Речной вокзал». Большие заторы из машин собрались на улицах Ипподромской, Восход и Гурьевская, — сообщает сервис «2ГИС».
На левом берегу пробки собрались на улице Большая, проезд Энергетиков. Водителям придется долго ехать от улицы Хилокская до самого кольца в сторону Тещиного языка. Так же заторы образовались на площади Труда и площади Энергетиков.
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