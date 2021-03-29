Команда АО «РЭС» - победитель турнира по настольному теннису

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Турнир традиционно организуется администрацией Дзержинского района при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

Традиционно в соревнованиях приняла участие команда акционерного общества «Региональные электрические сети» при всесторонней поддержке первичной профсоюзной организации предприятия. В состав команды вошли три игрока, представившие филиалы «Новосибирские городские электрические сети» и «Восточные электрические сети».

В отличие от прошлых турниров этого первенства на этот раз теннисистам АО «РЭС» не было равных. В жарких поединках энергетики не только завоевали общекомандное первое место, но и заняли весь пьедестал в личном первенстве. Поздравляем победителей!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Напомним, что в марте 2021 года прошло сразу несколько спортивных мероприятий с участием работников АО «РЭС». Помимо этого, при поддержке ППО АО «РЭС» в минувшую пятницу было организовано массовое катание на коньках, в котором приняли участие порядка 20 энергетиков и членов их семей.

Остается надеяться, что дальнейшая нормализация эпидемиологической обстановки позволит коллективу предприятия все более активно участвовать в спортивных событиях города и региона, а также продолжать добрую традицию проведения корпоративных мероприятий по популяризации спорта и занятий физической культурой.