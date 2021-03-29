Погода в Новосибирске на конец марта 2021 года: синоптики предупредили о похолодании

В Новосибирске в конце марта будет холодно. Фото: Василий Вахрин

Погода в Новосибирске на конец марта 2021 года будет совсем не весенней. Так, в некоторых районах области столбики термометра опустятся до -18 градусов. Об этом КП — Новосибирск рассказали Западно-сибирском Гидрометцентре.

— Сейчас над регионом располагается обширный циклон, пока температуры сохраняются около 0 градусов: по востоку достигают положительных значений, а по западу температура уже опускается до минус 3, минус 4-х градусов. В течение понедельника, 29 марта, по области ожидается снег, мокрый снег. Завтра, во вторник, 30 марта, циклон будет уходить на восток: на смену ему придет более холодный воздух. Ожидается стремительный рост давления, осадки прекратятся. В ночные часы по области температурный фон может достигать минус 16, минус 18 градусов при прояснениях. В Новосибирске ночью ожидается минус 9, минус 11 градусов ночью, и около 0 градусов — днем, — уточнили в Гидрометцентре.

По информации синоптиков, прохладно будет весь конец марта и первые числа апреля. Начиная с 3 апреля, температура в Новосибирской области достигнет положительных значений, и в регион вернется весеннее тепло.

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