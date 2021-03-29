В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Серафимовича

В Новосибирске перекроют улицу Серафимовича.
Фото: Рамиль Галиев
В понедельник, 29 марта, в Ленинском районе Новосибирска перекроют проезжую часть на улице Серафимовича в районе дома № 19. Об этом сообщили в мэрии города.
Известно, что перекрытие дороги связано с ремонтом теплотрассы. Действовать ограничения будут до вторника, 13 апреля.
В мэрии отметили, что водителям необходимо учесть информацию о перекрытии при планировании маршрута. Кроме того, автомобилистам нужно быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты во время движения.
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