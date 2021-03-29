В Новосибирске с 1 апреля начнет действовать безлимитный проездной в общественном транспорте

Поездки в транспорте будут выгоднее.
Фото: Артем ЛЕНЦ
Хорошая новость для сибиряков: с 1 апреля 2021 в Новосибирске начинает действовать безлимитный проездной
Как сообщили в управлении организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирской области, владельцам транспортных карт проездной с неограниченным количеством поездок не нужно покупать отдельно: необходимо только выбрать соответствующий тариф при очередном пополнении транспортной карты.
- Общим безлимитным проездным можно будет пользоваться во всех видах общественного транспорта, кроме маршрутного такси, - пояснили в мэрии Новосибирска.
Важный момент: стоимость такого проездного составит 2450 рублей для всех категорий граждан. Так что те, кто пользуются общественным транспортом, смогут немного сэкономить.
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