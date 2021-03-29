В Новосибирске машина реанимации влетела в кроссовер

В Ленинском районе столкнулись кроссовер и карета скорой помощи. Фото: АСТ - 54

В понедельник, 29 марта, в Ленинском районе произошло ДТП с участием кареты медицинской помощи. Авария случилась на улице Станционной напротив дома № 38. Об инциденте в соцсети рассказали очевидцы.

- Не поделили дорогу спецавтомобиль и кроссовер KIA Sportage. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

На кадрах с места аварии видно, что обе машины получили значительные повреждения: у медицинского автомобиля отвалилась правая фара, а кроссоверу смяло левый бок.

Как сообщила КП — Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова, пострадавшая в ДТП машина не относится ни к одной из станций. Вероятно, это санитарный транспорт или автомобиль «неотложки», который работает на базе поликлиники.

В региональной ГИБДД КП — Новосибирск уточнили, что по предварительным данным, авария обошлась без пострадавших. Полицейские установят обстоятельства случившегося.

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