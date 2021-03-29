Из «Альтаира» в «Сириус» при поддержке «Сибантрацита»

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На базе регионального образовательного центра «Альтаир» прошел финал конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В нем приняли участие 100 старшеклассников, которые представили свои проекты по 12 направлениям. Победителем регионального трека по направлению «Современная энергетика» стала ученица 9 класса новосибирского Лицея № 22 Кабанова Маргарита. Ее проект «Изучение качественных показателей трансформаторного масла» получил самые высокие оценки. Призерами стали ученица 8 класса Лицея № 22 Исаева Ирина и одиннадцатиклассница МБОУ СОШ № 5 г. Татарска Новосибирской области Табарыкина Валерия.

Наставниками ребят были эксперты АО «Сибирский Антрацит» Дмитрий Абрамов, начальник участка по обслуживанию подстанций, и Сергей Окунев, электромеханик участка тепловодоснабжения.

- Я курирую направление «Современная энергетика» уже второй год и искренне восхищаюсь целеустремленностью ребят, их желанием познавать новое и развиваться. В этом году школьники работали над очень интересными проектами. Работы получились объемными, продуманными, полноценными. Так, например, проект победителя описывает основные характеристики нескольких видов масел, особенности их эксплуатации, риски в случае неправильной утилизации, регенерацию масел с целью повторного их использования, - рассказывает Дмитрий Абрамов.

Победители и призеры регионального трека примут участие в заключительном этапе конкурса, по итогам которого лучшие будут приглашены на научно-технологическую образовательную программу «Большие вызовы», которая пройдет в июле в Образовательном центре «Сириус» в Сочи.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие Вызовы» – это масштабное мероприятие для учащихся, которые занимаются научной и исследовательской деятельностью. Его цель – выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений.

«Альтаир» - региональный образовательный центр, созданный при содействии и по формату ОЦ «Сириус». Его цель - выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи из НСО, сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития.

АО «Сибирский Антрацит» сотрудничает с Образовательным центром в качестве индустриального партнера в рамках договора о сотрудничестве.