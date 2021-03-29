В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадала женщина

В Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Фото: "АСТ - 54".
В понедельник, 29 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Здесь на пересечении улиц Филатова и Забалуева столкнулись два автомобиля: Volkswagen Polo и Toyota Corsa. За рулем седанов находились женщины. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
— Утром, в 08:30, водитель 1980 года рождения за рулем автомобиля Volkswagen Polo следовала по улице Филатова в направлении улицы Невельского и возле дома № 23 по улице Забалуева столкнулась с автомобилем Toyota Corsa, которым управляла водитель 1963 года рождения, ехавшая в направлении улицы Связистов, — рассказали КП — Новосибирск в ведомстве.
В результате столкновения пострадала водитель «Тойоты», 57-летняя женщина. Ее доставили в больницу с травмами.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.
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