В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадала женщина

В Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Фото: "АСТ - 54".

В понедельник, 29 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Здесь на пересечении улиц Филатова и Забалуева столкнулись два автомобиля: Volkswagen Polo и Toyota Corsa. За рулем седанов находились женщины. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Утром, в 08:30, водитель 1980 года рождения за рулем автомобиля Volkswagen Polo следовала по улице Филатова в направлении улицы Невельского и возле дома № 23 по улице Забалуева столкнулась с автомобилем Toyota Corsa, которым управляла водитель 1963 года рождения, ехавшая в направлении улицы Связистов, — рассказали КП — Новосибирск в ведомстве.

В результате столкновения пострадала водитель «Тойоты», 57-летняя женщина. Ее доставили в больницу с травмами.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.