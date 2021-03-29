Под Новосибирском будут судить 47-летнего мужчину, убившего двух косуль

За убийство двух косуль мужчине грозит серьезное наказание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мошковский районный суд передано уголовное дело, главным фигурантом которого стал 47-летний мужчина. Его обвиняют в том, что он незаконно убил двух косуль.

— Это произошло 27 января. Новосибирец, находясь на дороге «село Кайлы-село Елтышево» Мошковского района, проходящей по территории охотничьего хозяйства, застрелил двух косуль. Разрешающих документов на это у него не было, — рассказала в ГУ МВД по Новосибирской области.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у него ружье «Вепрь-1», патроны и нож

На мужчину завели уголовное дело «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба».

Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 1 000 000 рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

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