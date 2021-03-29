«Прячется, вся в крови»: сибирячка обвинила соседа в том, что он напал на ее собаку

Под Новосибирском неизвестный порезал собаку. Фото: "Новости дня Каинск Барабинск".

Инцидент произошел в селе Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области. Здесь в воскресенье, 28 марта, неизвестный ранил домашнюю собаку: испуганное животное убежало. О происшествии в соцсети рассказала хозяйка пса.

— На улице Луговой порезали собаку. Он ранен и испуган, поэтому бегает где-то по селу. Я объездила все вдоль и поперек, но не можем найти. Ему срочно нужна помощь, пока не поздно! — написала взволнованная сибирячка в группе «Новости Дня Каинск Барабинск».

Сейчас животное бегает по поселку и прячется. Фото: "Новости дня Каинск Барабинск".

На фото, которыми подкреплен пост, видно, что шерсть животного пропитана кровью. Как уточнила в комментариях к сообщению хозяйка, собаку мог ранить сосед, недавно освободившийся из тюрьмы. Женщина отметила, мужчина сидел за убийство и ранее уже издевался над животными. Хозяйка предполагает, что он мог порезать пса ради развлечения. По словам сибирячки, раненый пес никогда не проявлял агрессии к людям, он добрый и ласковый.

Сейчас пострадавшую собаку ищут по всему селу. Хозяйка животного надеется, что пса удастся найти и вовремя оказать ему помощь. Женщина боится, что рана может быть очень серьезной. Она просит откликнуться всех неравнодушных и помочь в поисках. Тех, кому удастся найти собаку, нужно сообщить по телефону — 8-913-067-78-75.

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