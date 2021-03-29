Россельхозбанк выдал 5 млрд рублей сельской ипотеки в Новосибирской области

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Новосибирская область стабильно входит в число регионов-лидеров по объемам выдачи сельской ипотеки. Наибольшей популярностью пользуется Новосибирский район, за январь-март для приобретения недвижимости на данной территории будет выдано 620 млн рублей. Особенно востребованы Новолуговской, Каменский и Толмачевский сельсоветы. В числе лидеров по объемам выдачи в текущем году также Мошковский (51 млн рублей), Искитимский (44 млн рублей) и Черепановский районы (29 млн рублей).

Средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, составляет от 30 до 45 лет. Как правило, это семьи с двумя и более детьми. В общем объеме выдач в 2021 году более 60% приходится на приобретение квартир на вторичном рынке, около 20% - в новостройках и 10% - на приобретение жилого дома с землей.

- Россельхозбанк уже выдал 5 млрд рублей льготной сельской ипотеки в Новосибирской области. Более половины объема выдач приходится на Новосибирский район, при этом растет доля продаж на отдаленных сельских территориях. Средний размер займа в Новосибирской области в настоящее время составляет 2,1 млн рублей, средний срок, на который берут этот заем – 16 лет, - отметил директор Новосибирского филиала Станислав Тишуров.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 65 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru/. На этом же портале можно ознакомиться с витриной аккредитованных новостроек, проверить территорию действия программы «Сельская ипотека», рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.