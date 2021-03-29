В Новосибирске задержали 49-летнего мужчину, заказавшего по почте гашиш из Италии

В Новосибирске задержали мужчину, заказавшего из Италии гашиш. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ленинского района Новосибирска заказал по почте гашиш из Италии. Вот только посылка с запрещенным веществом так до адресата и не дошла. Ее задержали международном почтовом отправлении. Наркотик находился в пластмассовой банке. Экспертиза показала, что внутри емкости — гашиш.

— Вес наркотика составлял 10 граммов. Как пояснил 49-летний подозреваемый, наркотики он заказал для личного использования. На мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», — рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Санкцией уголовной статьи предусмотрено серьезное наказание: вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, либо в размере дохода осужденного за последние пять лет.

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