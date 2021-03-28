Сотрудника новосибирской клиники оштрафуют за курение на работе

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

25 марта в 15:36 в стоматологической клинике, находящейся на ул. Богдана Хмельницкого, сработала пожарная сигнализация. Бойцы ГБР, прибывшие на вызов, выяснили, что один из работников больницы курил в кабинете электронную сигарету. Учитывая, что происшествие произошло впервые, в администрации охраняемого объекта не стали настаивать на передаче нарушителя в полицию для составления административного протокола за курение в неположенном месте. Однако виновный всё равно понесёт наказание рублём – взыскание штрафа за ложный вызов группы быстрого реагирования будет правомерным.

В этот же день в 16:19 в дежурную часть ГВАРДИИ поступил телефонный звонок от жительницы многоквартирного жилого дома, подключенного к услуге «Безопасный двор». Женщина пожаловалась на то, что на лестничной площадке 9-ого этажа двое неизвестных мужчин распивают спиртное и курят, чем совершают сразу два административных правонарушения - распитие спиртных напитков в общественных местах (статья 20.20. КоАП РФ) и нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (статья 6.24 КоАП РФ). Бойцы ГБР, прибывшие на вызов, выпроводили нарушителей на улицу.