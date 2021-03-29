«Пламя вырвалось из-под капота»: в Новосибирске вспыхнул автомобиль на парковке у дома

На Забалуева вспыхнула иномарка. Фото: стоп-кадр.
В Ленинском районе Новосибирска загорелась иномарка, припаркованная недалеко от дома № 90 на улице Забалуева. Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в соцсети.
На кадрах, опубликованных в группе «АСТ — 54» видно, что пламя вырвалось из-под капота машины: моторный отсек горел открытым пламенем. На месте ЧП работали пожарные расчеты. Как уточнили КП — Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, пожар удалось оперативно ликвидировать.
— По прибытии пожарного расчета автомобиль горел открытым огнем. В течение четырех минут возгорание ликвидировано. В тушении огня участвовали 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — рассказали в ведомстве.
В результате ЧП автомобиль получил серьезные повреждения. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. В настоящий момент причина возгорания устанавливается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер