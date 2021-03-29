Сибиряков напугали рабочие, которые находились на крыше пятиэтажки без страховки

В Искитиме промышленные альпинисты работают без страховки на крыше пятиэтажного дома. Фото: "Подслушано в Искитиме".

Житель Искитима Новосибирской области рассказал о промышленных альпинистах, которые пренебрегают техникой безопасности. По словам сибиряка, мужчины без страховки работают на крыше дома № 50 в микрорайоне Южный. Горожанин сфотографировал их и опубликовал в соцсети.

— Не первый день наблюдаю подобную картину. Учтите простой нюанс — один раз споткнулся, и ваши семьи будет некому кормить. Ваш работодатель не будет делать уроки с вашими детьми, гулять с ними, кормить и одевать их. Банальная страховка при работе на крыше пятиэтажки может значительно продлить Вашу жизнь и здоровье, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Подслушано в Искитиме».

Он также отметил, что, работая без страховки, промышленные альпинисты нарушают требования, установленные законом. По регламенту, у сотрудников должны быть средства индивидуальной защиты: каски, спецодежда, рукавицы, страховка от падения и т.д. Однако на фото видно, что ничего из перечисленного у мужчин нет. Они стоят на крыше, рискуя в любой момент сорваться с высоты 5-го этажа.

Некоторые комментаторы поста не разделили беспокойства автора. Они призвали его не вмешиваться в чужую жизнь.

— Им заплатили они делают, пускай учит их начальник! Я живу неподалеку и слышу, как они молотками бьют, я же не возмущаюсь. На себя посмотри автор!

— У автора повышенное чувство Техники безопасности, — написали подписчики группы.

Однако многие возмутились происходящим. Они осудили руководство промышленных альпинистов. Подписчики призвали штрафовать начальников, которые халатно относятся к безопасности сотрудников. Горожане уверены, работа без страховки чревата трагическими последствиями.

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