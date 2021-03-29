Под Новосибирском пропал 45-летний мужчина: он возвращался с работы домой

Под Новосибирском пропал 45-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт»

Полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 45-летнего Павла Абрамова, проживающего в поселке Линево Искитимского района. Мужчина исчез, когда возвращался с работы домой. Последний раз родные с ним говорили по телефону 17 марта.

— Мужчина сообщил родным о том, что нашел разовую работу и уезжает на пару дней. Как закончил все дела, он позвонил и сообщил об этом, сказал, что скоро вернется. Но дома так и не появился. Телефон сразу после звонка стал недоступен. Адрес, где он находился неизвестен, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы мужчины: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, но стрижется наголо, глаза зелено-голубые.

Был одет в черную спортивную куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны, серые ботинки и в черную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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