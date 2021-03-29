В новосибирской высотке загорелся подъезд: пожарные рассказали, что случилось

В Новосибирске вспыхнула многоэтажка. Фото: стоп-кадр.

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Шевченко, 34 загорелся 10-этажный жилой дом. Пожар случился вечером в воскресенье, 28 марта. Очевидцы сняли ЧП на видео и опубликовали в соцсети.

— Смотрите, что у нас происходит: просто пожар, в доме коротнул щиток, все мигает, смотрите, что со светом, — говорит автор видео, опубликованного в группе «АСТ — 54».

На кадрах записи видно, что из-за замыкания в подъезде исчезло электричество, на месте работали пожарные. Как уточнили КП — Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло на 8-м этаже высотки: здесь вспыхнул электросчетчик на лестничной площадке.

— Сигнал о пожаре поступил в 20:21. Во время прибытия первых подразделений, установлено, что электросчетчик на 8-м этаже горел открытым огнем. Спасатели эвакуировали с верхних этажей четырех жильцов. Еще 22 человека, в том числе трое детей, вышли на улицу самостоятельно, — уточнили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 1 квадратный метр. Предварительно установлено, возгорание случилось из-за замыкания электропроводки в электрощитовой.

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