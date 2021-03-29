Пробки в Новосибирске на утро 29 марта 2021 года: трудно проехать по Октябрьскому мосту

Новосибирск сковали 8-балльные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 29 марта 2021 года: затор образовался на Октябрьском мосту в сторону правого берега. Об этом сообщает «2ГИС».
Также трудно проехать на площади Лыщинского и улицах Немировича-Данченко, Блюхера и проспекте Карла Маркса.
Из-за аварии на площади Труда и площади Энергетиков заблокирован проезд на улицах Широкой, Станиславского, Котовского, Станционной. Также проезд в том районе города осложняет еще одно ДТП. Автомобили столкнулись в проезде Энергетиков.
На правом берегу пробка собирается на улице Большевистской. Также затор образовался на улицах Выборной и Кирова.
В целом по городу уровень пробок достиг 8 баллов.
По прогнозам синоптиков, весь день в Новосибирске будет идти снег. Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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