Пробки в Новосибирске на утро 29 марта 2021 года: трудно проехать по Октябрьскому мосту

Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 29 марта 2021 года: затор образовался на Октябрьском мосту в сторону правого берега. Об этом сообщает «2ГИС».

Также трудно проехать на площади Лыщинского и улицах Немировича-Данченко, Блюхера и проспекте Карла Маркса.

Из-за аварии на площади Труда и площади Энергетиков заблокирован проезд на улицах Широкой, Станиславского, Котовского, Станционной. Также проезд в том районе города осложняет еще одно ДТП. Автомобили столкнулись в проезде Энергетиков.

На правом берегу пробка собирается на улице Большевистской. Также затор образовался на улицах Выборной и Кирова.

В целом по городу уровень пробок достиг 8 баллов.

По прогнозам синоптиков, весь день в Новосибирске будет идти снег. Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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