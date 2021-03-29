Погода в Новосибирске на 29 марта 2021 года: в городе будет сильный ветер

Порывы ветра достигнуть 14 метров в секунду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 29 марта 2021 года обещает быть теплой, но ветренной. Об этом сообщают метеоролиги Западно-Сибирского Гидрометцетра.

— 29 марта ночью пойдет снег. Ветер будет дуть западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит -2...-4 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов, а ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду, — рассказывают синоптики.

Судя по сайту «Яндекс. Погода» весь день будет идти снег. Температура воздуха днем составит -1...+1, а к вечеру опустится до -4 градусов. Ветер будет дуть юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-747 миллиметров ртутного столба.

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