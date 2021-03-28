Пьяный сибиряк с ножом напал на инспекторов ДПС в Новосибирской области

Полицейские обезвредили хулигана и доставили в участок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инцидент, создавший угрозу жизни сотрудникам ГИБДД, произошел в районном поселке Чаны. Нетрезвый мужчина на глазах у прохожих набросился с ножом на полицейских. К счастью, в этой драке никто не пострадал.

Подмогу инспекторам вызвал водитель, которого те накануне остановили для проверки документов.

— Меня остановили на улице Ленина в Чанах. Я вышел из машины, вижу, что к гаишникам бежит человек в расстегнутой куртке. Он промчался мимо меня с другом, крикнул: «Здорова, мужики! Я на разборки побежал». А потом началась потасовка, прямо у моей машины, — рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего по имени Александр.

Нападавший был хорошо подготовлен физически, поэтому полицейские долго не могли с ним справиться и попросили парня позвонить в дежурную часть и вызвать подмогу. Подоспевшие на помощь коллеги смогли усмирить буяна и доставить его в участок.

— В результате этой драки мне помяли немного дверцу автомобиля. Пришлось отгонять машину на СТО. Чем там все закончилось, я не знаю. Но точно все остались живы, — добавил Александр.

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