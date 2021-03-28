Полиция ищет извращенца, изнасиловавшего беременную корову под Новосибирском

Полицейские ищут в селе насильника коровы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жуткая история произошла в одном из поселков Коченевского района. Истерзанное животное, над которым надругался извращенец, обнаружила в сарае хозяйка.

— У меня три коровы в хозяйстве, они живут в одном сарае. Беременная корова как раз стояла у входа. Я так понимаю, что ночью он пришел, схватил вилы и черенком все это сделал. Там было столько крови! Ветеринары, конечно, оказали ей помощь, но лечить антибиотиками не стали, потому что есть угроза теленку. Просто омерзительный поступок, и такое в нашем поселке уже не первый раз происходит. До этого были случаи с овцами еще, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка животного Ирина Тимофеева.

Женщина написала заявление в полицию, но виновного пока не нашли. Местные жители подозревают, что такое преступление мог совершить мужчина, которого уже ловили за подобным занятием. Говорят, что он недавно освободился из тюрьмы, где отсидел за ограбление.

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