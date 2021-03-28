В Новосибирской области от коронавируса скончалось еще пять пациентов: самому молодому было 45 лет

Коронавирус не спешит покидать Новосибирск. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба, на 28 марта в регионе зарегистрировано 38 522 случая коронавируса. Всего за сутки заразу подхватило 85 сибиряков.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 45 лет, 66 лет, 71 год и женщины в возрасте 66 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 608 человек, — говорится на официальном сайте оперативного штаба.

Сегодня медики борются за жизнь 74 пациентов из отделений реанимации. Четырнадцать человек находятся на аппарате ИВЛ, их состояние крайне тяжелое.

За прошедшие сутки в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 553 пациента, в том числе 15 детей.

В связи с наступлением сырой погоды сибиряки все чаще стали заболевать простудой. Диагноз ОРВИ был поставлен 2410 пациентам поликлиник.

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