В Новосибирской области мужчину отправили на год в колонию за поджог дома своей знакомой

Суд отправил поджигателя в колонию строгого режима.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Барабинском районном суде зачитали приговор мужчине, который поджег дом своей знакомой.
— ЧП произошло 17 октября 2020 года. Находясь в доме у женщины, он вылил в одной из комнат на ковер бензин и поджег его с помощью зажигалки, — рассказали служители Фемиды.
Из-за пожара в доме пострадали напольные покрытия, стены, каркас. Так же сгорели чайник, холодильник, кухонный стол, телевизор. Общий ущерб составил 62 тысячи рублей.
Поджигателя признали виновным по статье 167 часть 2 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Его приговорили лишению свободы на 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима. Так же сибиряка обязали выплатить своей знакомой материальный ущерб.
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