В Новосибирской области мужчину отправили на год в колонию за поджог дома своей знакомой

Суд отправил поджигателя в колонию строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Барабинском районном суде зачитали приговор мужчине, который поджег дом своей знакомой.

— ЧП произошло 17 октября 2020 года. Находясь в доме у женщины, он вылил в одной из комнат на ковер бензин и поджег его с помощью зажигалки, — рассказали служители Фемиды.

Из-за пожара в доме пострадали напольные покрытия, стены, каркас. Так же сгорели чайник, холодильник, кухонный стол, телевизор. Общий ущерб составил 62 тысячи рублей.

Поджигателя признали виновным по статье 167 часть 2 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Его приговорили лишению свободы на 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима. Так же сибиряка обязали выплатить своей знакомой материальный ущерб.

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