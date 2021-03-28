Сибирячка судится с аэродромом из-за травмы на авиашоу

Сибирячка пытается отсудить компенсацию за травму головы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Инцидент произошел 28 июля 2019 года. Во время авиационного спортивного праздника на аэродроме "Мочище" на женщину упала доска с магнитиками и повредила ей голову. Сибирячка прошла лечение и теперь намерена получить компенсацию от руководства аэродрома, где проходило мероприятие.
— В Мошковском суде началось рассмотрение иска жительницы Новосибирска, которая просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей и материальный ущерб в размере 31850 рублей за затраты на лечение, — сообщили в суде.
На первом заседании представители аэродрома отказались признавать свою вину в произошедшем. Организаторы уверяют, что предупреждали гостей праздника об опасности и просили гостей держаться подальше от слабо закрепленных конструкций.
Следующее заседание по делу состоится 13 апреля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер