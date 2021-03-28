Сибирячка судится с аэродромом из-за травмы на авиашоу

Сибирячка пытается отсудить компенсацию за травму головы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел 28 июля 2019 года. Во время авиационного спортивного праздника на аэродроме "Мочище" на женщину упала доска с магнитиками и повредила ей голову. Сибирячка прошла лечение и теперь намерена получить компенсацию от руководства аэродрома, где проходило мероприятие.

— В Мошковском суде началось рассмотрение иска жительницы Новосибирска, которая просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей и материальный ущерб в размере 31850 рублей за затраты на лечение, — сообщили в суде.

На первом заседании представители аэродрома отказались признавать свою вину в произошедшем. Организаторы уверяют, что предупреждали гостей праздника об опасности и просили гостей держаться подальше от слабо закрепленных конструкций.

Следующее заседание по делу состоится 13 апреля.

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