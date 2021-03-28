Погода в Новосибирске на 28 марта 2021 года: что обещают синоптики

Погода в Новосибирске на 28 марта 2021 года порадует сибиряков теплом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 28 марта 2021 года порадует сибиряков теплом. Однако, по прогнозам синоптиков, в этот день возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

— В воскресенье, 28 марта, в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью составит -1…-3 градуса, днем поднимется до +3…+5 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье в Новосибирске будет пасмурно, вечером и ночью возможен небольшой снег. Температура воздуха будет удерживаться в среднем в пределах от 0 до +3 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 740-742 миллиметра ртутного столба.

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